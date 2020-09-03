Омск, 3 сентября, 2020, 12:20 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области коронавирус выявлен у 43 человек, за весь период — у 9412. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 сентября в областном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровели ещё сто человек. Таким образом, общее число выздоровевших в регионе достигло 7333.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области по состоянию на 2 сентября коронавирус был выявлен у 9369 человек.