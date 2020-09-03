Челябинск, 3 сентября, 2020, 12:17 — ИА Регнум. В Челябинской области за 2 сентября ушли из жизни ещё четыре человека с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди них двое мужчин 64 и 68 лет и две женщины 72 и 81 года. Все они скончались от имевшихся у них заболеваний. Собственно от COVID-19 умерших нет.

С начала пандемии от ковида умерли 108 пациентов. Ещё 274 ушли по причине других заболеваний.