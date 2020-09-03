Тюмень, 3 сентября, 2020, 12:03 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала пандемии в Тюменской области на 3 сентября зарегистрировано 7914 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 7060 человек, 31 пациент с COVID-19 скончался.

В инфекционных госпиталях Тюменской области на 3 сентября восемь пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.