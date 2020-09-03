Черкесск, 3 сентября, 2020, 12:00 — ИА Регнум. В каждом школьном автобусе Карачаево-Черкесии будет назначен сопровождающий. Он будет отвечать за соблюдение мер противоэпидемиологической безопасности при перевозке детей, сообщила министр образования и науки республики Инна Кравченко.

Ilya Plekhanov Школьный автобус

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Тьюторы перед посадкой в автобусы будут обрабатывать детям руки дезинфицирующими средствами. С учетом того, что дистанция в транспортном средстве между пассажирами минимальная, детям лучше носить защитные маски, рассказала министр телекомпании «Архыз 24». Обязательным станет ношение маски и перчаток для водителя.

Сам автобус будет проходить ежедневную обработку дезинфицирующими средствами. Всего в республике на линии ежедневно выходят 144 школьных автобуса. В них добираются в образовательные учреждения около 5000 школьников.