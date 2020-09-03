Ижевск, 3 сентября, 2020, 11:58 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 3 сентября провели 283 445 исследований для подтверждения заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В течение последних суток лаборатории республики провели 3036 тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки ещё трое жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в регионе увеличилось до 66 человек с учетом этих данных.