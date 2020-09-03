Ижевск, 3 сентября, 2020, 11:54 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 3 сентября от последствий заражения коронавирусом скончались трое жителей республики за последние сутки. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, скончались две женщины в возрасте 86 и 87 лет, а также 59-летний мужчина. У всех погибших течение болезни осложнялось тяжелыми хроническими патологиями.

Таким образом, общее число жертв COVID-19 в республике достигло 66 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 3 сентября в республике выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 3343 случаев. До настоящего момента полностью выздоровели 2714 жителей республики, за последние сутки выписаны по выздоровлении 17 человек. Таким образом, победили инфекцию 81,18% от общего числа носителей коронавируса.

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