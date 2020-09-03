Душанбе, 3 сентября, 2020, 11:46 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ об осеннем призыве в армию граждан 1993−2002 годов рождения, сообщили в пресс-службе главы государства.

Mil.ru Призыв в Армию

Согласно документу, в октябре-ноябре 2020 года из рядов вооруженных сил будут уволены военнослужащие, выслужившие установленные сроки. Организовать призыв граждан поручено министерству обороны, местным органам власти и военным комиссарам.

Министерству культуры поручено широко осветить призывную кампанию и пропагандировать службу в Вооруженных силах. Минздраву поручено организовать медкомиссии призывников.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил военнослужащих Национальной гвардии с 25-летним юбилеем.

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