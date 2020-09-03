Петропавловск-Камчатский, 3 сентября, 2020, 11:30 — ИА Регнум. На Камчатке на Озерновском рыбоконсервном заводе № 55 произошла вспышка коронавируса — у 28 работников подтвердилось заражение SARS-CoV-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По распоряжению главы региона Владимира Солодова в Озерновский направлены врачи из Петропавловска-Камчатского, перед которыми поставлена задача локализовать очаг коронавируса. В поселковой больнице будет развернуто 30 коек для пациентов с коронавирусом.

Как выяснилось, один из сотрудников продолжал ходить на работу с повышенной температурой и признаками заболевания.

«В результате мы сейчас имеем почти три десятка заболевших. Поэтому очень важно нам всем продолжать бдительно относиться к ситуации. Необходимо продолжать контроль за масочным режимом, соблюдением правил дистанцирования и рекомендаций Роспотребнадзора», — рассказал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке за сутки выявили 24 новых случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии в регионе лабораторно коронавирус подтвердился у 3901 человека.