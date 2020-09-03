Обнинск, Калужская область, 3 сентября, 2020, 12:07 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области 3 сентября началась ежегодная плановая вакцинация против гриппа для взрослых, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской клинической больнице №8 ФМБА России.

Прививка

Сезонная вакцинация против гриппа проходит обычно в сентябре-октябре, но с учётом эпидемиологической обстановки, вызванной новой коронавирусной инфекцией, в 2020 году вакцинация стартовала раньше, и её охват будет значительно шире. В настоящее время в медицинское учреждение уже поступила первая партия вакцины для взрослых. Вакцина для детей ожидается в ближайшее время.

Во время иммунизации населения Обнинска особое внимание будет обращено на категорию группы риска — пациентов с ослабленным иммунитетом, пенсионеров, детей, пациентов с избыточной массой тела, горожанам, имеющим хронические заболевания. Также клиническая больница №8 намерена создать мобильные бригады для проведения вакцинации на рабочих местах в крупных предприятиях города. Будут организованы антигриппозные прививки в детсадах и школах.

Напомним, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова подписала постановление о мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, которое увеличило процент охвата иммунизации населения страны против гриппа с 45% до 60%.