Москва, 3 сентября, 2020, 11:21 — ИА Регнум. Предпринимательство должно обрести в России статус полноценной профессии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 сентября заявил учредитель Фонда поддержки и развития бизнеса «Фабрика предпринимательства» Айдар Булатов на III Столыпин-форуме «Иммунная система мировой экономики».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Предприниматель

«Многие приходят в предпринимательство с наскоком. У нас в России очень низкий процент выживаемости проектов — 5,5% всего лишь выживают первый год», — заявил Булатов.

«Это люди, которые приходят просто попробовать. Я считаю, что профессия предпринимателя требует профессионального подхода. Ты должен получить теоретические знания и навыки, прежде чем запустить свою деятельность», — отметил он.