Москва, 3 сентября, 2020, 11:14 — ИА Регнум. В Минфине РФ не выступали с идеей обложить налогами доходы физических лиц с продажи подержанных вещей через электронные платформы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Джованни Болдини. Сплетня. 1873

«Минфин России не предлагает вводить никаких новых налогов на доходы физических лиц, получаемые с продаж подержанных вещей с использованием электронных площадок (таких как «Авито») и социальных сетей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при продаже таких вещей через соцсети и электронные платформы граждане не облагаются налогами по трём причинам. Первой причиной стало то, что Налоговым кодексом предусмотрено освобождение от НДФЛ доходов при продаже имущества со сроком владения более 3-х лет (для недвижимости в некоторых случаях со сроком владения более 5 лет), второй — тот факт, что доходы от продажи бывших в использовании вещей в большинстве случаев меньше ранее произведенных расходов на их покупку, и в-третьих — Налоговым кодексом также предусмотрен имущественный налоговый вычет в размере 250 тысяч рублей за налоговый период.

В этой связи, подчеркнули в пресс-службе, никаких новаций и изменений в этой сфере не предлагается, и данный вопрос даже не стоит на повестке дня.