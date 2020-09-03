Стокгольм, 3 сентября, 2020, 11:22 — ИА Регнум. Компания Cyan Racing представила Volvo P1800 Cyan, который выполнен на базе спортивного автомобиля Volvo P1800 1964 года выпуска. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Пресс-служба Volvo Volvo P1800 Cyan

Автомобиль спроектирован командой, создавшей первый гоночный автомобиль Volvo, завоевавший титул чемпиона мира. Кроме того, инженеры компании создали концептуальный прототип Volvo C30 Polestar.

Volvo P1800 Cyan получил колёсные диски на 18 дюймов, которые «обуты» в шины Pirelli P Zero. Модель отличается от прототипа иным остеклением, увеличенными колёсными арками и бамперами. Кузов Volvo P1800 Cyan усилен дополнительными распорками, которые выполнены из высокопрочной стали и углепластика.

«Углеродное волокно — это не просто тонкая оболочка из отдельных панелей, а, скорее, структурные элементы, соединенные высокопрочным клеем со сталью. Все части из углеродного волокна добавляют конструкции жесткости», — говорится в сообщении компании.

Автомобиль весит всего 990 кг. Двухлитровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом основан на том же двигателе, что и в гоночном автомобиле Volvo S60 TC1. Мощность мотора составляет 420 лошадиных сил.

Напомним, компания Volvo выпускала спортивные автомобили Volvo P1800 в кузове купе на протяжении 1961 — 1973 годов.

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