Москва, 3 сентября, 2020, 11:14 — ИА Регнум. Проектирование магистрального газопровода «Сила Сибири — 2» начала российская компания «Газпром». Об этом 3 сентября сообщил председатель правления компании Алексей Миллер на селекторном совещании по случаю дня работника нефтяной и газовой промышленности, его слова приводит «Интерфакс».

Gazprom.ru Сварка первого стыка газопровода «Сила Сибири»

Также Миллер указал, что новый проект будет способствовать соединению газотранспортных систем на западе и востоке РФ, что позволит создать базу для развития газификации регионов, а также новые возможности для того, чтобы экспортировать российский газ в Китай.

Кроме этого, глава Газпрома напомнил о том, что недавно с Монголией был подписан меморандум, согласно которому предполагается создать совместное предприятие для строительства транзитного газопровода через территорию республики. При этом известно, что подготовку технико-экономического обоснования (ТЭО) и выбор маршрута газопровода будет вести проектная компания.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября стало известно, что транзит российского газа через Украину за январь-август 2020 года сократился почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.