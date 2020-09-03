Костромские власти заявили о стабилизации эпидемиологической ситуации
Кострома, 3 сентября, 2020, 10:57 — ИА Регнум. Глава Роспотребнадзора в Костромской области Александр Кокоулин заявил о стабилизации ситуации с распространением COVID-19 в регионе. Об этом сообщает администрация области. По мнению санитарного врача, снижение прироста новых заражений связано с запретом на проведение массовых мероприятий в общепите и усилением контроля за соблюдением «масочного режима».
Напомним, в начале августа официальная статистика зафиксировала резкое увеличение числа заражённых SARS-CoV-2. Так, за выходные 8 и 9 августа количество инфицированных в регионе возросло на 107 человек, а в понедельник 10 августа в Костромской области был обнаружен 61 инфицированный. Костромские власти связали рост статистики с безответственным отношением горожан к мерам безопасности и рассказали о 4 случаях заражения граждан на банкетах. После этого оперативный штаб постановил временно запретить проведение свадеб, праздников и других массовых мероприятий в ресторанах и ограничил работу предприятий общественного питания в ночное время. Кроме того, все события Дня города были перенесены на свежий воздух.
Отметим, что несмотря на принятые меры 22 и 25 августа ситуация повторилась — в эти дни статистики сообщили о 64 и 65 заражённых за сутки. Чтобы стабилизировать ситуацию, чиновники усилили проверочные рейды в магазинах, кафе, торговых центрах и общественном транспорте.