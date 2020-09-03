Кострома, 3 сентября, 2020, 10:57 — ИА Регнум. Глава Роспотребнадзора в Костромской области Александр Кокоулин заявил о стабилизации ситуации с распространением COVID-19 в регионе. Об этом сообщает администрация области. По мнению санитарного врача, снижение прироста новых заражений связано с запретом на проведение массовых мероприятий в общепите и усилением контроля за соблюдением «масочного режима».

Наталья Диева ИА REGNUM

«Все меры, которые были приняты на оперативном штабе, позволили стабилизировать ситуацию. Ситуация по распространению новой коронавирусной инфекции на территории Костромской области за последнее время носит положительный характер, количество случаев снизилось, коэффициент распространения снизился. Сейчас практически все граждане применяют средства индивидуальной защиты в общественных местах, общественном транспорте», — сказал Кокоулин.

Напомним, в начале августа официальная статистика зафиксировала резкое увеличение числа заражённых SARS-CoV-2. Так, за выходные 8 и 9 августа количество инфицированных в регионе возросло на 107 человек, а в понедельник 10 августа в Костромской области был обнаружен 61 инфицированный. Костромские власти связали рост статистики с безответственным отношением горожан к мерам безопасности и рассказали о 4 случаях заражения граждан на банкетах. После этого оперативный штаб постановил временно запретить проведение свадеб, праздников и других массовых мероприятий в ресторанах и ограничил работу предприятий общественного питания в ночное время. Кроме того, все события Дня города были перенесены на свежий воздух.

Отметим, что несмотря на принятые меры 22 и 25 августа ситуация повторилась — в эти дни статистики сообщили о 64 и 65 заражённых за сутки. Чтобы стабилизировать ситуацию, чиновники усилили проверочные рейды в магазинах, кафе, торговых центрах и общественном транспорте.