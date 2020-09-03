Кострома, 3 сентября, 2020, 10:52 — ИА Регнум. В Костромской области зафиксировано ещё 24 случая новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Данные приводятся на утро 3 сентября.

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Всего с начала пандемии коронавирус был выявлен у 3629 жителей региона, уже поправились 2725 человек. За минувшие сутки выписано 47 костромичей.

В регионе продолжают лечение 862 человека, инфицированных коронавирусом. Из них 104 больных с диагнозом COVID-19 находятся в больницах. Новых летальных случаев за сутки в регионе не зарегистрировано.