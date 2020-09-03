Москва, 3 сентября, 2020, 10:51 — ИА Регнум. Актёр Михаил Ефремов 3 сентября признал свою вину в смертельной аварии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) succo Суд

Ефремов сделал заявление перед началом прений сторон в Пресненском суде Москвы.

«Я решил, что признаю свою вину», — сказал подсудимый.

Представитель гособвинения заявил, что вина Ефремова в аварии является доказанной и подтверждается видеозаписями, результатами экспертиз и показаниями свидетелей.

Как сообщало ИА REGNUM, судебное следствие по делу о смертельной аварии с участием актёра Михаила Ефремова завершено.