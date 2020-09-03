Сеул, 3 сентября, 2020, 10:37 — ИА Регнум. Компания Hyundai показала тизер новой модели Hyundai Tucson 2021 модельного года. Изображения автомобиля размещены на официальном сайте южнокорейской компании.

Hyundainews.com Тизер нового Hyundai Tucson

Модель оснащена переработанной радиаторной решёткой с трапециевидными ячейками. В них же вмонтированы фонари головной оптики. По бокам крыши машины расположены хромированные накладки.

Также автопроизводители оснастили новинку 19-дюймовыми колёсными дисками, имеющими сложный асимметричный рисунок. На корме в виде «моноброви» установлен красный светодиод, который проходит по всей задней двери.

Внутри Hyundai установлен дисплей с комбинациями приборов. На центральной консоли есть тачскрин информационно-развлекательной системы размером 10,25 дюйма.

О моторной гамме обновлённой модели пока ничего не известно. Официальная премьера нового Hyundai Tucson пройдёт 14 сентября нынешнего года.

Ранее компания Hyundai представила рестайлинговый кроссовер Kona, а также спортивную версию этого авто под названием Kona N-Line.

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