Москва, 3 сентября, 2020, 10:22 — ИА Регнум. После периода консолидации с восходящим уклоном, нефть вышла из диапазона вследствие прорыва в южном направлении, показав масштабное снижение по итогам торгов среды, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Так и не сумев подтвердить пробой 200-дневной скользящей средней, Brent обрушилась к минимумам начала прошлой недели, едва удержавшись над уровнем $44 за баррель.

Отчет минэнерго США показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в США сократились на 9,4 млн баррелей против прогноза падения на 1,9 млн и данных API на уровне — 6,4 млн баррелей. Однако, несмотря на благоприятный результат, нефть резко подешевела, причем добыча упала на 1,1 млн баррелей в день.

По большому счету игроки просто проигнорировали эти нескромные цифры, обусловленные недавней парализацией активности в Мексиканском заливе, которая уже восстанавливается после ослабления ураганов.

Похоже, трейдеров насторожил падение спроса на бензин в сочетании с неоднозначной статистикой из США, которая показала, что занятость в частном секторе восстанавливается гораздо медленнее, чем ожидалось, что сулит слабые цифры в рамках ключевого пятничного отчета.

Это в свою очередь омрачает перспективы восстановления спроса на энергоносители и давит на рынок. Дополнительный негатив привнесло дальнейшее восстановление доллара, которое получает продолжение и сегодня.

Сегодня, 3 сентября, Brent находится над уровнем $44, но не предпринимает внятных попыток возобновления роста. По мере дальнейшего укрепления американской валюты котировки могут сползти к свежим минимумам.

В случае тестирования зоны $43,60 нефть Brent обновит одномесячные минимумы. Для ослабления медвежьих рисков фьючерсам необходимо вернуться выше $45», — считает эксперт.

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