Москва, 3 сентября, 2020, 10:20 — ИА Регнум. В России продажу поддержанных вещей в интернете могут обложить налогом, соответствующую инициативу рассматривает Министерство финансов, сообщают «Ведомости».

Цитата из м∕ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США Налоговый инспектор

Отмечается, что в настоящее время законодательство не возлагает на электронные платформы и социальные сети, такие как «Авито» и «Юла», функции налоговых агентов.

По данным Минфина, через интернет-площадки проходит огромное количество транзакций, налоговые поступления в бюджет могут достигать 80 млрд рублей. Обязанность по начислению и уплате налога будет возлагаться на продавца.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов отметил, что антикризисные меры поддержки бизнеса стоит продлить до конца 2021 года. Письмо с таким предложением он направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Отметим, ранее с предложением об отмене налога на имущество для ряда семей выступила глава Национального родительского комитета (НРК)Ирина Волынец. Такая мера могла бы стать дополнительным подспорьем для родителей многодетных семей, а также способствовать росту числа таких семей в России.

Читайте подробнее: В России предложили отменить налог на имущество для многодетных семей

А также: Бизнес-омбудсмен попросил Мишустина продлить отсрочки по налогам