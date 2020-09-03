Москва, 3 сентября, 2020, 10:19 — ИА Регнум. Актёр Михаил Ефремов, ставший участником ДТП со смертельным исходом, в ходе судебного заседания 3 сентября признает вину. Об этом журналистам сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

Оноре Домье, Защитник, 1826-1865

«Ефремов сказал очень хорошую фразу: «В момент совершения преступления народ вынес мне приговор. Я заслуженный артист, артист народа, и понесу наказание по решению народа». Он сегодня признаёт свою вину», — сказал Пашаев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, свидетели защиты утверждали, что в машине Михаила Ефремова находился ещё один человек.