Балаково, Саратовская область, 3 сентября, 2020, 10:32 — ИА Регнум. В городе Балаково Саратовской области 87-летняя женщина стала жертвой мошенников. Она заплатила злоумышленникам порядка 200 тыс. рублей в надежде спасти внука. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Телефонный мошенник

Инцидент произошел 1 сентября. На телефон хозяйки квартиры позвонил мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. Он рассказал, что внук женщины стал виновников дорожно-транспортного происшествия. Чтобы смягчить грозящее наказание необходимо через час отдать 200 тыс. рублей. При этом звонить внуку запретили, пригрозив, что может случиться непоправимое. В квартире пенсионерка находилась с сыном — отцом «виновника» ДТП. Испуганные родственники направились в банк, где женщина сняла со своего счета требуемую сумму. Затем в квартире через приоткрытую дверь пенсионерка передала деньги неизвестному. Сын потерпевшей все это время смотрел с балкона и наблюдал, как мошенник с деньгами садился в машину и уезжал в неизвестном направлении.

Лишь после этого отец позвонил сыну и узнал, что тот все это время был на работе, а его машина стоит на стоянке офисного здания. После того, как доверчивая бабушка узнала, что с внуком все в порядке, она обратилась с заявлением в полицию. По признакам преступления возбуждено уголовное дело.

ИА REGNUM напоминает, жительница Саратова пострадала от телефонных мошенников, представившимися сотрудниками банка, и перевела им 650 тыс. рублей.

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