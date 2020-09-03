Гатчина, Ленинградская область, 3 сентября, 2020, 09:54 — ИА Регнум. Следователи СКР по Ленинградской области начали доследственную проверку по факту загрязнения реки Ижоры. Об этом 3 сентября сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Ленобласти.

Фото: пресс-служба СК по Ленобласти. Чёрная вода в деревнях Руссолово, Шаглино, Бор, п. Лукаши.

Доследственная проверка была начата по заявлению жителей Гатчинского района. Они опубликовали в социальных сетях видеозапись, на которой видно, как в реке Ижору течет черная с очень неприятным запахом вода. Авторы видео предположили, что в реку попали сточные воды.

«Чёрная вода в деревнях Руссолово, Шаглино, Бор, п. Лукаши, — предположил автор видеоролика. — Сбросы такие уже были по весне. Но мора рыбы не было».

Как уточнили в региональном управлении СКР, следователем следственного отдела по городу Гатчина совместно с экспертом УМВД по Гатчинскому району осуществлялся осмотр места происшествия по адресам: мост при въезде в поселок Лукаши, мост на улице Фабричной и устье реки Ижора вблизи улицы Железнодорожной в городе Коммунар.

«В ходе осмотра места происшествия изъяты образцы воды из реки Ижора и рыба (щука), с целью последующего назначения экспертиз», — уточнили в ведомстве.