Тарасовский район, Ростовская область, 3 сентября, 2020, 09:40 — ИА Регнум. Оперативно справиться с природными пожарами в Ростовской области мешает сильный ветер. Об этом в ходе заседания штаба по ликвидации ЧС в Тарасовском районе 3 сентября сообщил министр природных ресурсов и экологии Дона Михаил Фишкин, передаёт ИА REGNUM.

(сс) skeeze Лесной пожар

«Ожидали, что в ночное время у нас чуть стихнет ветер. Но ветер всё равно не стих, были порывы ветра. [В это время] проводили охрану населённых пунктов Патроновка и Дубы для защиты населения. Ночью огонь туда не прошёл. Если говорить о Патроновке, то практически мы подходим к локализации [пожара] и будем активно заниматься Дубками», — отметил глава ведомства.

По словам Фишкина, скорость ветра достигала 22 метров в секунду, в периоды затишья — 10−12 метров в секунду.

«В населённых пунктах его [ветра] не было, за населёнными пунктами ветер усиливается и меняет своё направление. Такая же ситуация, как в Усть-Донецком районе (Крупный лесной пожар произошёл в августе 2017 года. — Прим. ИА REGNUM)», — уточнил министр.

В настоящее время ветер вновь усиливается. К тушению пожара привлечено четыре вертолёта, ожидается прибытие самолёта Бе-200. Наземным способом с огнём борются около 400 человек и около 100 единиц техники.