Донецк, 3 сентября, 2020, 09:28 — ИА Регнум. ДОКУМЕНТ

ДНР

Модест Алексеевич, сколько лет мы с Вами знакомы? Двадцать? Больше? Вы на два года старше меня, но мы в один год закончили исторические факультеты (Вы — МГУ, я — ДонГУ), одновременно поступили в аспирантуру. Наверняка много раз пересекались в коридорах четвертого-шестого этажа I ГУМа МГУ (тем более что на четвертом этаже работала моя жена), позже встречались на конференциях, различных коллоквиумах, семинарах, симпозиумах, совещаниях. Лет, наверное, десять, если не больше — френды в Facebook, нет? В 2010 году я переехал из Москвы в Сочи — заниматься в том числе олимпийской тематикой. В 2014-м — в Донецк. Знаю, что все это время Вы следили за моими публикациями (видел в журналах посетителей), я, в свою очередь, — за Вашими.

А теперь объясните, пожалуйста, это что за фигня опубликована в Вашем авторитетном издании? Кто пропустил? (…) Причем аналогичные публикации того же автора появляются в REGNUM регулярно! С каких пор Модест Колеров служит репрессивным органам, готов стать инициатором «охоты на ведьм»? Причем где бы то ни было: хоть в Москве, хоть в ЛНР/ДНР?

Нет, критическая часть данной публикации — в ней много верного! Действительно, в непризнанных республиках работает украинский административный кодекс, на самом деле, государственная пропаганда пошла до омерзения, бесспорно, что чиновничество, вместо строительства новых государств на надежно идеологической основе, занимается «распилом» денежных потоков, поступающих из России, и личным обогащением. Правда и то, что местные власти нисколько не контролируют информационную повестку дня на территориях. Об этом не написано, но общеизвестно, что антирейтинг, скажем, господина Пушилина Д. В. скачет в республиках от показателя 80 до 90% и сам Пушилин и его команда каждый день добавляют проценты к этому показателю.

Но причем здесь, извините, Роман В. Манекин и Сеня Варм как «проводники украинской пропаганды»? Что предлагает автор: зачищать информационное поле ЛДНР? Ну так, ноги уже ломали. И ребра. И в ИВС гноили. Мало? Мой первый арест в ДНР был связан с публикацией в сети интернет петиции с обращением в Генеральную прокуратуру ДНР с требованием привлечь к уголовной ответственности гр. Пушилина Д. В. за публичное высказывание в Минске о том, что ДНР — это Украина. Петиция была основана на Конституции ДНР. Этот документ и в настоящий момент легко найти в сети, он — в открытом доступе. В результате мне сломали ребро, трое суток держали стоя, как скаковую лошадь в «стакане», в одном из РОВД г. Донецка. Меня! Человека, который четверть века отстаивает идею интеграции Донбасса в РФ. За обращение в ПРОКУРАТУРУ — орган, призванный осуществлять надзор за соблюдением законности в непризнанных республиках.

Второй арест связан с публикацией в сети информации о домашнем аресте министра МВД ДНР А. Дикого и его окружения. Информация была получена из надежного источника, и, возможно, такой арест планировался, а моя публикация его, по сути, предотвратила. Тем не менее сотрудники УБОП ДНР захватили меня, мою жену, допрашивали моего пожилого отца — пенсионера МВД. Сломали мне ногу. Больного, со сломанной ногой, без лечения, держали больше месяца в ИВС (в результате я стал инвалидом). Их интересовал, по сути, единственный вопрос — источник информации об аресте Дикого А. В.

Сейчас вот, у моей бывшей жены (мы расстались после ареста 2017 года, когда ее, совершенно аполитичного, непубличного человека, подвергли жесточайшим испытаниям) пытались отобрать паспорт ДНР и принудить вступать в гражданство заново. Затем пытались отказать в пенсии по возрасту. Наконец — т. е. буквально на днях — отказали в трудоустройстве на том основании, что она — жена Романа В. Манекина.

Скажите, за что в такой ситуации любить власти ДНР и лично госп. Пушилина? Вот Вы — практически, мой однокашник — смогли бы поддерживать такие «власти», если бы с Вами и Вашими близкими происходили вещи, описанные мною?

А развал экономики? А тотальный «беспредел» в «социалке»? А всеобщая безработица? А нагло фальсифицируемые «выборы»? Что — выколоть себе глаза и продолжать славословить власти? Да, можно было бы! Да пустой холодильник не позволяет! А также толпы жирующих начальников, регулярно накачивающихся виски под окнами на бульваре Пушкина в Донецке! Какое решение в этой ситуации предлагает Ваш автор, Ковальчук? Убить Романа В. Манекина и Сеню Варма (понятно, что тюрьмой испугать нас уже не удастся: «плавали — знаем!») А во имя чего? После нашей гибели структура информационной политики в республиках изменится? То есть провластной патоки станет меньше (или больше), украинские пропагандисты будут менее активны, голодные донецкие и луганские шахтеры, которым по полгода не выплачивают зарплаты за тяжелейший подземный труд, внезапно полюбят господ Пушилина и Пасечника? «Распил» потоков прекратится? КАКОЙ СМЫСЛ НАС УБИВАТЬ? И за что?

Модест Алексеевич, прошу Вас опубликовать это открытое письмо в Вашем издании. Раз уж Вы пропустили материал госп. Юрия Ковальчука с открытыми призывами к травле недовольных в ЛДНР. Мне кажется важным, чтобы читатели REGNUM видели позицию с разных ракурсов, знали различные точки зрения. Что касается самого Ковальчука, то… разные люди живут в городе Краснодоне (ЛНР). Среди них есть и порядочные.