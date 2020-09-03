Москва, 3 сентября, 2020, 09:21 — ИА Регнум. Законопроект об отмене транспортного налога внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 3 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Автомобильное движение

Предполагалось, что транспортный налог будет упразднен при покрытии объемов платежей по нему акцизными сборами на нефтепродукты. Однако этого не произошло, несмотря на то что сейчас объем акцизных сборов по стране значительно превышает аналогичный показатель по транспортному налогу, отмечают авторы.

Отмена транспортного налога представляется уместной и своевременной.

«Аргумент относительно выпадающих доходов регионов вследствие отмены транспортного налога также учитывается авторами законопроекта, который, в случае подкрепления этого аргумента конкретными цифрами, будет скорректирован ко второму чтению», — отметил Нилов.

Таким образом, это уже второй законопроект на эту тему, который находится в Госдуме. Ранее с аналогичной инициативой выступил депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Барышев.