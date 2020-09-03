Владивосток, 3 сентября, 2020, 09:09 — ИА Регнум. Во Владивостоке «Золотой» мост и автопереход на Русский остров закрыты для движения транспорта из-за сильного ураганного ветра, вызванного приходом в регион супертайфуна «Майсак», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого УМВД.

Черкасский Андрей ИА REGNUM «Золотой мост». Владивосток

Читайте также: В Приморье из-за супертайфуна «Майсак» отменили уроки в школах

«Мосты через бухту Золотой рог и на остров Русский полностью закрыты. На низководном введено ограничение для большегрузов и пассажирских автобусов», — пояснили в минтрансе Приморья.

Также в пресс-службе отмечают, что аварийноопасная ситуация наблюдается на ул. Батарейная, 6а, Борисенко, 38, Калинина, 206, ул. Красного Знамени, 34, ул. Ворошиловская батарея.

В социальных сетях приморцы пишут о поваленных деревьях, оборванных проводах, рухнувших строительных лесах и рекламных баннерах.

Есть сообщение об оторванном шквальным ветром куске кровле, который повредил несколько автомобилей, выставленных на продажу на известном авторынке «Зелёный угол».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября в ожидании ураганного ветра и сильных осадков отменены уроки в школах Владивостока, Уссурийска, Артёма, Хасанского и Надеждинского районов. В детских садах этих районов и городов будут работать только дежурные группы. В Ханкайском округе и Шкотовском районе школы будут работать до 11:00.

Население оповещено, созданы дежурные аварийные бригады, спасатели приведены в состояние полной готовности.