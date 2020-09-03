Ярославль, 3 сентября, 2020, 08:40 — ИА Регнум. В Ярославской области Тутаев и Пошехонье вошли в число победителей конкурса Минстроя на лучший проект создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Yarregion.ru Проект благоустройства Пошехонья

Конкурс проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Тутаев становится победителем уже во второй раз. Новый проект будет реализован в левобережной части. Это историческая часть города с множеством интереснейших памятников. Между тем инфраструктура левобережья (бывший город Романов) находится в значительно худшем состоянии, чем на правом берегу.

Проект предусматривает реконструкцию паромной пристани, установку уличного освещения, организацию пешеходных дорожек, создание Кинематографической площади, благоустройство территории у музея «Дом на Новинской». Сумма гранта составляет 70 миллионов рублей.

Город Пошехонье получит 50 млн рублей, на которые будет благоустроена центральная площадь Свободы.

Ранее в Ярославской области победителями конкурса Минстроя становились Тутаев, Данилов, Мышкин, Переславль-Залесский, Ростов и Углич.