Барнаул, 3 сентября, 2020, 07:24 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. Как следует из данных оперативного штаба региона на утро 3 сентября, отмечен рост тяжелобольных (121, плюс пять пациентов за последние сутки) и тех, кто находится на аппарате ИВЛ — 37 (плюс семь пациентов за последние сутки).

Altairegion22.ru Оперативная информация по коронавирусу на 3 сентября. Алтайский край.

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Не обошлось без двух новых летальных случаев пациентов с SARS-CoV-2. Общее число жертв составляет 351 человека. Больных внебольничной пневмонией (3370 пациентов, плюс 24 за последние сутки) и ОРВИ (3596 пациентов, плюс 13 за последние сутки).

Общее количество выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет 11 908 человек (+64 за последние сутки). За весь период в крае выздоровели 10 667 человек.

Как уже сообщалоИА REGNUM, в августе количество тестов на SARS-CoV-2 в Алтайском крае заметно упало, накануне их было сделано 3248 штук, а 30 августа — всего 900.