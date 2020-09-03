Красноярск, 3 сентября, 2020, 07:23 — ИА Регнум. В Красноярске бизнесмену и экс-депутату краевого Заксобрания Анатолию Быкову предъявлено окончательное обвинение в организации убийства в 1994 году. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 сентября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Иван Шилов ИА REGNUM Анатолий Быков

По данным следствия, в первой половине 1994 года 23-летний член возглавляемой Быковым преступной группировки Александр Наумов поссорился с Быковым. По мнению Наумова, доходы от совместной деятельности распределялись несправедливо. Через некоторое время перед автомобилем, в котором ехал Быков, произошёл взрыв. Он решил, что это сделали Наумов и его близкий приятель Кирилл Войтенко. После этого Быков поручил своему знакомому Владимиру Татаренкову организовать убийство Наумова и Войтенко. Татаренков привлёк к этому членов возглавляемой им банды.

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В ГСУ СКР подчеркнули, что Татаренков освободился из мест лишения свободы в конце августа 2020 года и был повторно допрошен в качестве свидетеля. В ходе допроса он полностью подтвердил показания, данные им ранее. В частности, по его словам, убийство Наумова и Войтенко было организовано именно по просьбе Быкова.

В ближайшее время обвиняемый и его защитники приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела.

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Как сообщало ИА REGNUM, в отношении Анатолия Быкова расследуются ещё два уголовных дела — о руководстве преступным сообществом (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и организации заказного убийства (ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).