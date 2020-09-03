Могоча, Забайкальский край, 3 сентября, 2020, 07:10 — ИА Регнум. Государственная инспекция Забайкальского края отреагировала на жалобу жителей дома по улице Малокрестьянская, 38 в городе Могоче, которые терпят бедствие от протекающей крыши: вода попадает в подъезд и квартиры. Подробности сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Пресс-служба правительства Забайкальского края Дом по улице Малокрестьянская, 38 в городе Могоче

«Из-за постоянных протечек в квартирах повышенная влажность, на потолке и стенах наших квартир плесень. Проживая в таких условиях, говорить о хорошем самочувствии и крепком здоровье не приходится», — говорят жильцы дома.

По результатам проверки к административной ответственности привлечена управляющая организация, ей направлено предписание на устранение нарушений.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вот уже почти месяц в Забайкалье не прекращаются дожди. Улицы Читы не раз превращались в «реки».