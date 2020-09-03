Приозерск, Ленинградская область, 3 сентября, 2020, 06:09 — ИА Регнум. В городе Приозерске Ленинградской области вечером 2 сентября пропал 10-летний мальчик. Он ушел с друзьями гулять на детскую площадку, но домой не вернулся. Полиция ведет поиски ребенка и просит содействия граждан.

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Пропавший в Приозерске мальчик

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мать мальчика обратилась в полицию около десяти часов вечера в среду. По ее словам, сын ушел гулять около пяти часов вечера.

«На поиск мальчика ориентированы наряды полиции, а также экстренные службы и добровольцы», — отметили в Главке МВД.

Приметы пропавшего мальчика: рост 146, светлые, кудрявые волосы, плотного телосложения. Был одет в черную толстовку, спортивные черные штаны, черные кроссовки.

Располагающих любой информацией о местонахождении ребенка просят сообщить ее по телефонам: 8 (813−79) 39−002 либо 102.