Москва, 3 сентября, 2020, 06:00 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России не поддержит онлайн-продажи алкоголя, как того хотели в Минфине, предлагая внести поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…». Об этом 3 сентября пишут «Известия».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Алкоголь

В подготовленном ведомством отзыве на законопроект говорится, что тот в большей степени отвечает интересам производителей, а меры по восстановлению предпринимательской активности не должны приводить к росту преступности и нести дополнительные риски для жизни и здоровья граждан.

В МВД подчеркнули, что существующие в России ограничительные меры в сфере оборота алкоголя являются достаточно эффективными. Так, в 2017 году число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, уменьшилось на 14,1% по отношению к предыдущему году, в 2018-м — на 7%, в 2019-м — на 8%, за шесть месяцев 2020-го — на 2,4%.

Предложенные же в Минфине России послабления, считают в правоохранительном ведомстве, вероятно, изменят положительную динамику, поскольку интернет-торговля спиртным сделает его более доступным.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщал, что рассчитывает на запуск продаж алкогольных напитков через интернет до конца 2020 года.