Вашингтон, 2 сентября, 2020, 23:54 — ИА Регнум. Полномасштабное испытание разгонного блока ракеты-носителя SLS (Space Launch System), созданного для запуска космических кораблей Orion на Луну и Марс успешно проведено на полигоне в американском штате Юта, сообщает 2 сентября официальный сайт NASА.

Nasa.gov Испытание разгонного блока ракеты-носителя SLS (Space Launch System)

Двигатель разгонного блока, укрепленный в горизонтальном положении, проработал 120 секунд. Во время испытания были проверены работа двигателя, качество использованных материалов, а также потенциал для новых доработок конструкции.

Разгонный блок SLS (Space Launch System) создается для запуска космического корабля Orion к Луне и к Марсу. Ракета-носитель будет оснащена двумя такими разгонными блоками, которые отделятся при выходе на орбиту.