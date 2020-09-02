Нью-Дели, 2 сентября, 2020, 23:42 — ИА Регнум. Министерство обороны Индии не позднее октября 2020 года объявит тендер на строительство шести неатомных подводных лодок «Проекта-75(I)», сообщает 2 сентября издание Press Trust of India со ссылкой на источники в индийском правительстве.

Indiannavy.nic.in Подводная лодка ВМС Индии

На реализацию этого проекта будет выделено $7,536 млрд.

Целью этой программы является сокращение отставания потенциала ВМС Индии от растущих возможностей ВМС Китая.

Подводные лодки будут построены в Индии совместно с ведущими зарубежными военно-промышленными компаниями.

Издание утверждает, что министерство обороны Индии уже составило шорт-лист потенциальных подрядчиков, в который включены две индийские судостроительные компании Larsen & Toubro (L&T) и государственная Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL), а также пять крупных иностранных компаний ThyssenKrupp Marine Systems (Германия), Navantia (Испания) и Naval Group (Франция). «Рособоронэкспорт» (ЦКБ МТ «Рубин») и Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (Южная Корея) в шорт-лист пока не включены, но издание утверждает, что это лишь вопрос времени.

Напомним, в составе ВМС Индии имеется 15 неатомных субмарин и две атомные подлодки. В ВМС Китая насчитывается свыше 50 подводных лодок.

Индия на сегодняшний день является одним из крупнейших импортеров оружия в мире.