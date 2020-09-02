На севере Камеруна прогремел взрыв, есть жертвы
Камерун, 2 сентября, 2020, 23:40 — ИА Регнум. Семь человек погибли и ещё 14 ранены в результате взрыва террориста-смертника в населённом пункте Голдави (Крайний Север, Камерун), сообщает 2 сентября Reuters.
По данным Агентства ООН по делам беженцев, теракт произошёл в лагере для беженцев, находящемся недалеко от границы с Нигерией. В этом лагере находятся примерно 18 тысяч человек.
Комментируя случившееся, представитель агентства ООН Оливье Гийом Бир заявил:
По данным агентства ООН, недавние нападения последовали за терактами со стороны «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других вооружённых групп, действующих в регионе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Камеруна заявило об усилении мер безопасности вдоль своих границ с ЦАР и с Нигерией.