Камерун, 2 сентября, 2020, 23:40 — ИА Регнум. Семь человек погибли и ещё 14 ранены в результате взрыва террориста-смертника в населённом пункте Голдави (Крайний Север, Камерун), сообщает 2 сентября Reuters.

U.S. Marine Corps Взрыв

По данным Агентства ООН по делам беженцев, теракт произошёл в лагере для беженцев, находящемся недалеко от границы с Нигерией. В этом лагере находятся примерно 18 тысяч человек.

Комментируя случившееся, представитель агентства ООН Оливье Гийом Бир заявил:

«Мы в ужасе от этих бессмысленных нападений на людей, вырванных из своих деревень ради спасения от насилия со стороны вооружённых банд, которые орудуют в регионе, вырванных только для того, чтобы снова лишиться безопасности после того, как они только что нашли убежище в другом месте».

По данным агентства ООН, недавние нападения последовали за терактами со стороны «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других вооружённых групп, действующих в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Камеруна заявило об усилении мер безопасности вдоль своих границ с ЦАР и с Нигерией.