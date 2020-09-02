Красноярск, 2 сентября, 2020, 23:45 — ИА Регнум. Сегодня стала известна программа мероприятий Всероссийского форума региональной информатизации «ПРОФ-IT.2020», проведение которого запланировано в Красноярске 17−18 сентября.

D-russia.ru Оргкомитет Всероссийского конкурса региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT.2020»

На панелях форума будут обсуждаться задачи по региональной информатизации и мероприятия, направленные на выполнение указа президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». В числе вопросов, заявленных для обсуждения, создание центров управления регионом, внедрение платформы обратной связи, цифровизация здравоохранения, информационная безопасность.

В работе форума примут участие региональные министры по цифровизации, представители Минкомсвязи, Минэкономразвития, Минздрава, Роскомнадзора, АНО «Диалог-регионы», Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, коммерческие компании.

17 сентября состоится торжественное открытие форума «ПРОФ-IT.2020», в котором примут участие Губернатор Красноярского края, представители Администрации Президента РФ, федеральных органов власти, представители региональных органов власти и подведомственных организаций, компании-разработчики.

На многочисленных панелях и круглых столах будут обсуждаться вопросы организации систем управления цифровым развитием региона, информационной безопасности, защиты персональных данных в органах государственной власти и местного самоуправления, цифровизации здравоохранения, распространения верифицированной информации, коммуникации с гражданами, цифровая трансформация в муниципальном управлении.

Участники мероприятий расскажут об инновационных практиках в регионах, в том числе и об известном Центре Управления Регионом.

Также во время проведения форума состоится защита проектов VIII Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT».

В рамках форума планируется провести стратегическую сессию «План первоочередных мероприятий, направленных на достижение показателей национальной цели «Цифровая трансформация» Указа Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Завершится Всероссийский форум «ПРОФ-IT.2020» торжественным закрытием, церемония которого будет дополнена награждение призеров и победителей конкурса «ПРОФ-IT».

Всероссийский форум «ПРОФ-IT» проводится ежегодно с 2013 года Экспертным центром электронного государства при поддержке Администрации Президента РФ. Целью проведения форума является создание инноваций, решений и эффективных практик в IT-отрасли, несущих практическую значимость для реализации задач региональной информатизации и развития отраслей экономики.