Москва, 2 сентября, 2020, 23:20 — ИА Регнум. Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился выделить 4,95 млрд рублей на развитие дорожной сети в регионах РФ, сообщает 2 сентября пресс-служба российского правительства.

Svetlana Ivanova Дорога

Выделенные средства должны быть реализованы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» и госпрограммы «Развитие транспортной системы» как на ремонт уже существующих дорог, так и на строительство новых.

«Средства будут использованы не только на ремонтные работы, но и на строительство новых участков дорог. Деньги выделяются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» и государственной программы «Развитие транспортной системы», — указано в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что средства выделены на развитие дорожной сети Башкирии, Марий Эл, Тывы, Северной Осетии, Волгоградской, Вологодской, Кемеровской, Мурманской, Новосибирской, Тамбовской, Тюменской и Челябинской областей, Ненецкого автономного округа и Хабаровского края.

Отмечено, что дополнительное финансирование позволит уже в текущем году завершить строительство дороги в Мурманской области и ускорить реконструкцию туннеля на территории Северной Осетии.