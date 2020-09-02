Москва, 2 сентября, 2020, 23:11 — ИА Регнум. «Ак Барс» успешно открыл новый сезон Континентальной хоккейной лиги, обыграв в матче за Кубок Открытия московский ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец ЦСКА» в Москве.

Андрей Пронин ИА REGNUM Хоккей

Встреча завершилась победой «казанцев» в овертайме со счетом 3:2. Победную шайбу на свой счет записал 19-летний форвард Дмитрий Воронков.

ЦСКА принимал участие в игре за Кубок Открытия в шестой раз и уступил в пяти из этих матчей. Единственный раз, когда «армейцы» брали трофей, произошел в начале сезона 2015/2016.

Напомним, что розыгрыш КХЛ сезона 2019/2020 решили оставить без победителя из-за пандемии коронавируса и, соотвественно, прерванного плей-офф. В Кубке Открытия сошлись победители Западной и Восточной конференций.