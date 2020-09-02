Лидеры России провели открытые уроки для школьников Приэльбрусья
Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, 2 сентября, 2020, 22:57 — ИА Регнум. Второго сентября в школах Приэльбрусья Лидеры России провели «Уроки Лидерства» и «Памяти и славы». Организатором проектов выступает Клуб «Эльбрус» — сообщество победителей конкурса «Лидеры России» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».
В 2019 году Клуб реализовал три социальных проекта: «Уроки Лидерства» для школьников и студентов, на которых Лидеры делятся управленческим опытом, помогают определиться с профессией и рассказывают о ключевых компетенциях будущего, «Моя родная школа» — проект, в рамках которого победители и финалисты конкурса «Лидеры России» проводят уроки в своих родных школах и «Финансовая грамотность» — программа обучения школьников грамотному планированию бюджета. Площадками для проведения мастер-классов в 2019 году были детские лагеря, школы и вузы, а в 2020 году многие проекты перешли в онлайн. В этом году портфель пополнился еще тремя социальными проектами: «Боевая слава», «Доступный театр» и «Делай чудо».
Открытые уроки для школьников Приэльбрусья провели победители первого сезона конкурса «Лидеры России» 2017−2018 гг. Дмитрий Юрьев из Санкт-Петербурга (руководитель направления Департамента стратегии и инноваций ПАО «Газпром нефть»), Евгения Дмитриева из Москвы (руководитель проектного офиса клуба «Эльбрус», директор по развитию ООО «Инфосистемс», член Общественной палаты РФ), а также суперфиналисты третьего сезона конкурса «Лидеры России 2020» Олег Калинский из Пятигорска (Директор Института экономики и управления промышленными предприятиями НИТУ «МИСиС») и Жаннет Мусукова из Терскола (Специалист по кадрам АО «Курорт Нальчик»).
Целью урока «Памяти и Славы», проведенного Дмитрием Юрьевым, было рассказать ребятам о проекте, его возможностях, а также, как с помощью современных цифровых инструментов, доступного сетевого портала, архива Министерства Обороны «Память народа», и важных человеку 21 века навыков аналитического и критического мышления, можно восстановить историю своей семьи и родных.
По словам Евгении Дмитриевой, на уроках лидерства спикеры делают акцент на практические инструменты, разбирают, как конкретно поставить себе цель, смотрят механику анализа собственных мотивов и навыков, составляют карты развития, рассматривают данные рынка труда и вместе со школьниками обсуждают, как повысить вероятность получения работы.
Суперфиналист конкурса «Лидеры России» от Северо-Кавказского федерального округа, специалист по кадрам АО «Курорт Эльбрус», кандидат в мастера спорта по горнолыжному спорту Жаннет Мусукова из Терскола провела урок «Памяти и Славы» и «Урок Лидерства» в школе «Терскол». Девушка признается, что очень любит свое дело, успевая совмещать приятное с полезным — каждый день до начала работы или в выходные дни она проверяет склоны, тестируя их, как профессиональный спортсмен и сегодня она с радостью поделилась своим опытом со школьниками.
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