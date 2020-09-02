Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, 2 сентября, 2020, 22:57 — ИА Регнум. Второго сентября в школах Приэльбрусья Лидеры России провели «Уроки Лидерства» и «Памяти и славы». Организатором проектов выступает Клуб «Эльбрус» — сообщество победителей конкурса «Лидеры России» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

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В 2019 году Клуб реализовал три социальных проекта: «Уроки Лидерства» для школьников и студентов, на которых Лидеры делятся управленческим опытом, помогают определиться с профессией и рассказывают о ключевых компетенциях будущего, «Моя родная школа» — проект, в рамках которого победители и финалисты конкурса «Лидеры России» проводят уроки в своих родных школах и «Финансовая грамотность» — программа обучения школьников грамотному планированию бюджета. Площадками для проведения мастер-классов в 2019 году были детские лагеря, школы и вузы, а в 2020 году многие проекты перешли в онлайн. В этом году портфель пополнился еще тремя социальными проектами: «Боевая слава», «Доступный театр» и «Делай чудо».

«Образовательные проекты и программы Клуба «Эльбрус» ориентированы на одни из самых актуальных запросов школьников и современной молодежи в целом. Не случайно они пользуются большой популярностью. Так проект «Уроки Лидерства» стал самым масштабным и охватил более 19 000 молодых людей в 60 регионах России, — рассказала победитель первого сезона конкурса «Лидеры России», председатель клуба «Эльбрус», директор Департамента кадровой политики и развития персонала Министерства экономического развития РФ Татьяна Дьяконова, — В год 75-летия Победы в проекте «Восхождение на Эльбрус» школьники Приэльбрусья познакомились не только с самой популярной образовательной программой — «Уроки лидерства», изучили основы «Финансовой грамотности», но и узнали на уроках «Памяти и славы» как можно восстановить по архивам историю своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, а также, почему важно сохранить историю своей семьи».

Открытые уроки для школьников Приэльбрусья провели победители первого сезона конкурса «Лидеры России» 2017−2018 гг. Дмитрий Юрьев из Санкт-Петербурга (руководитель направления Департамента стратегии и инноваций ПАО «Газпром нефть»), Евгения Дмитриева из Москвы (руководитель проектного офиса клуба «Эльбрус», директор по развитию ООО «Инфосистемс», член Общественной палаты РФ), а также суперфиналисты третьего сезона конкурса «Лидеры России 2020» Олег Калинский из Пятигорска (Директор Института экономики и управления промышленными предприятиями НИТУ «МИСиС») и Жаннет Мусукова из Терскола (Специалист по кадрам АО «Курорт Нальчик»).

Целью урока «Памяти и Славы», проведенного Дмитрием Юрьевым, было рассказать ребятам о проекте, его возможностях, а также, как с помощью современных цифровых инструментов, доступного сетевого портала, архива Министерства Обороны «Память народа», и важных человеку 21 века навыков аналитического и критического мышления, можно восстановить историю своей семьи и родных.

«Ребята были очень заинтересованы это темой, урок проходил в интерактивной форме, какие-то задачи мы разбирали вместе, смотрели, как с помощью маленьких фактов в истории героев проекта можно находить информацию и анализировать ее. Я надеюсь, что мой урок сподвигнет школьников узнать больше интересных подробностей о своих предках у родителей и сохранить историю своих семей, их подвигах со времен Великой Отечественной Войны», — рассказал Дмитрий.

«Сегодняшний урок был посвящен Памяти и Славе героев Великой Отечественной Войны, наших родных, которые воевали и о том, как их найти. Благодаря проекту «Боевая слава» и вашему порталу boevayaslava.ru теперь я смогу узнать о своих предках больше. Спасибо Клубу «Эльбрус» за предоставленную возможность», - отметили Бабаева Шамса и Тибаев Тамсур, 9 класс, школа «Эльбрус».

По словам Евгении Дмитриевой, на уроках лидерства спикеры делают акцент на практические инструменты, разбирают, как конкретно поставить себе цель, смотрят механику анализа собственных мотивов и навыков, составляют карты развития, рассматривают данные рынка труда и вместе со школьниками обсуждают, как повысить вероятность получения работы.

«Все техники мы пропускаем через примеры из своей жизни, что даёт понимание материала в формате 360. Уверена, что многие ребята станут активными участниками проектов платформы «Россия — страна возможностей». Ещё хочется верить, что между спикерами и ребятами возникнет общение и за пределами мероприятий», — отметилаЕвгения Дмитриева.

Суперфиналист конкурса «Лидеры России» от Северо-Кавказского федерального округа, специалист по кадрам АО «Курорт Эльбрус», кандидат в мастера спорта по горнолыжному спорту Жаннет Мусукова из Терскола провела урок «Памяти и Славы» и «Урок Лидерства» в школе «Терскол». Девушка признается, что очень любит свое дело, успевая совмещать приятное с полезным — каждый день до начала работы или в выходные дни она проверяет склоны, тестируя их, как профессиональный спортсмен и сегодня она с радостью поделилась своим опытом со школьниками.

«В детстве я хотела стать стоматологом. При выборе профессии и ВУЗа сомнений не было. Был выбран город на Неве и Политехнический университет, поскольку я получала высшее образование и параллельно продолжала профессиональные занятия горнолыжным спортом в числе спортсменов Сборной Политеха по горным лыжам, — поделилась Жаннет Мусукова, — На уроках лидерства в школах мы много говорим о профориентации. Например, мне запомнился вопрос, который задали школьники: «А Вам не страшно было?» Это говорит о том, что ребята боятся пробовать что-то новое. Очень хочу, чтобы дети понимали, что их всегда поддержат друзья и родные в любом начинании. На «Уроках лидерства» детки заряжаются, вдохновляются примером Лидеров, и главная их задача — осознать, что наши возможности безграничны».

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