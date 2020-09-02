Нью-Йорк, США, 2 сентября, 2020, 22:54 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США выросли на 1−1,5% в ходе торгов 2 сентября на Уолл-стрит, Nasdaq и S&P снова преодолели исторические максимумы.

Benoît Prieur Уолл-стрит

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 469,85 пункта (1,64%), до 29 115,51 пункта. Диапазон индекса составляет 28 713,53 — 29 116,34 пункта.

S&P 500 вырос на 56,15 пункта (1,59%), до 3582,80 пункта, диапазон — от 3536,18 до 3582,92 пункта. Nasdaq вырос на 118,99 пункта (1,00%), до 12.058,66 пункта, диапазон — от 11 836,18 до 12 060,41 пункта.

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