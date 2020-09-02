Лос-Анджелес, США, 2 сентября, 2020, 22:52 — ИА Регнум. Роберт Дауни-младший дал понять, что он не планирует возвращаться в киновселенную студии Marvel. Об этом 2 сентября сообщил портал Screen Rant.

Цитата из к/ф «Удивительное путешествие Доктора Дулиттла». Реж. Стивен Гайген. 2019. США Роберт Дауни-младший

Когда ведущий подкаста SmartLess задал актёру соответствующий вопрос Дауни-младший сказал: «Да, с этим уже покончено». Он пояснил, что принял это решение отчасти из-за того, что хочет больше времени проводить с семьёй, а участие в проектах этой франшизы отнимает очень много времени.

Ранее инсайдеры сообщили, что Роберт Дауни-младший пытается начать переговоры с Кристофером Ноланом по поводу возможного участия в новом проекте режиссёра. Они отметили, что кинематографист пока думает о том, какой следующий фильм он будет снимать.