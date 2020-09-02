Барселона, Испания, 2 сентября, 2020, 22:50 — ИА Регнум. Новоиспеченный боснийский полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич признался, почему перешел в каталонский клуб.

Ailura Миралем Пьянич

«Я перешел в «Барселону», чтобы играть с Лионелем Месси. Ради этого я отклонил выгодное предложение «ПСЖ», — заявил Пьянич.

Напомним, что сейчас разворачивается сага об уходе Месси из «Барселоны». Руководство «сине-гранатовых» пытается всячески противостоять этому, но аргентинец принял окончательное решение. Главным претендентом на игрока является «Манчестер Сити», который уже ведет переговоры с представителями Месси.