Южно-Сахалинск, 2 сентября, 2020, 22:46 — ИА Регнум. Во всем мире новый учебный год начался с Международного Урока Победы. Участие в нем приняли жители России и 45 стран. Напомним, мероприятие посвящено окончанию Второй мировой войны и прошло сразу в нескольких форматах.

Павел Судаков. Капитуляция японской армии. 1948

Его организатором выступило Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». В Сахалинской области поддержку акции оказали молодые историки региона, Российское военно-историческое общество, музей «Россия — Моя история» в Южно-Сахалинске и Российский государственный гуманитарный университет.

Так, второго сентября на официальном канале Движения «Волонтеры Победы» в YouTube состоялась прямая трансляция урока. Связь была не односторонней, а интерактивной: каждый зритель мог повлиять на ход и процесс урока. Были даны ответы на вопросы: почему Вторая мировая война не закончилась в Берлине? Почему СССР был вынужден вступить в войну с Японией? Как советские солдаты спасли весь мир от японского бактериологического оружия? Почему Япония создавала «лагеря смерти»? Почему 3 сентября стал Днём воинской славы?

«Для нашего региона вопрос сохранения исторической справедливости имеет особое значение. Только в этом году благодаря усилиям наших неравнодушных ветеранов, поддержке Правительства Сахалинской области удалось установить окончательную дату завершения войны — 3 сентября. Этот день, день окончания Второй мировой войны, стал Днем воинской славы России. Война закончилась здесь, на Сахалине. Сперва подвиг, потом мирная жизнь, развитие. Сахалинская область стала современным регионом. Сюда приехали тысячи людей со всей страны. Были построены города и села, появились производства. Важно это ценить. Не менее важно — помнить тех, благодаря кому это стало возможным. Спасибо всем участникам и организаторам Урока Победы за интерес к родной истории», — отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, ставший участником Урока Победы.

«Вот знаете, есть фильм про Великую Отечественную войну. И вот там, когда возвращались солдаты, девушки бросали чепчики в окна. Кричали «Гренадеры идут!». Аналогично и нас, когда мы с парохода выгружались, весь Александровск вышел на улицы. Нас встречали как победителей», — вспоминал со зрителями урока ветеран Великой Отечественной войны Вячеслав Васильевич Гаврилов.

Урок прошел не только в режиме онлайн. В день знаний, 1 сентября, активисты Движения посетили школы в Южно-Сахалинске и других городах России и лично рассказали детям о военных действиях на Дальнем Востоке, развенчивая все мифы и стереотипы.

«Урок уникален тем, что он проводится молодежью для молодежи. Это позволяет разговаривать на «одном языке». Уникален он также и тем, что трансляция осуществлялась из Сахалинской области, с мест, где проходили боевые действия. Кроме того, во время урока мы написали письма благодарности с поздравлениями для ветеранов Сахалина, получивших медаль «За победу над Японией», — рассказала руководитель Движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

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