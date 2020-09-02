Лондон, 2 сентября, 2020, 22:42 — ИА Регнум. В сеть выложили новый тизер-трейлер 25-го фильма «бондианы» «Не время умирать». Ролик был опубликован 2 сентября на Twitter-странице франшизы.

Цитата из к/ф «Не время умирать». Реж. Кэри Фукунага. 2020. Великобритания — США Джеймс Бонд

В коротком видео длительностью около десяти секунд поклонники Агента 007 могут видеть несколько экшен-сцен из будущей картины. Создатели фильма дали понять, что новый полноценный трейлер они выпустят завтра, 3 сентября 2020 года.

https://twitter.com/007/status/1301203238566281216

Ожидается, что премьера «Не время умирать» состоится в России 19 ноября 2020 года. В мае 2020 СМИ сообщили, что продюсеры проекта могут перенести её на 2021 год из-за эпидемии коронавируса.