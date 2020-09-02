Нью-Дели, 2 сентября, 2020, 22:30 — ИА Регнум. Военно-морские силы Индии и ВМФ России 4−5 сентября проведут совместные учения INDRA-2020 в районе Андаманских и Никобарских островов в Индийском океане, сообщает 2 сентября издание The Economic Times со ссылкой на неназванные информированные источники.

Republic of Korea Armed Forces Большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов»

Издание утверждает, что с российской стороны в маневрах будут задействованы большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» и «Адмирал Трибуц» и танкер «Борис Бутома», находящиеся сейчас с деловым визитом в Шри Ланке в порту Хамбантота.

ВМС Индии на этих учениях представят эсминец «Ранвиджай», фрегат «Сахьядри», корвет «Килтан» и танкер «Шакти».

По информации издания, запланированы совместные тренировки по поражению надводных и воздушных целей, а также пополнение корабельных запасов в море на ходу.