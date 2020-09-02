Игорь Кобзев: энерготарифы в Иркутской области повышаться не будут
Иркутск, 2 сентября, 2020, 22:29 — ИА Регнум. Повышения тарифов на электроэнергию в Иркутской области не будет. Об этом сообщил журналистам временно исполняющий обязанности ио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, опровергнув тем самым слухи о повышении, которые распространяют в сети интернет.
Он также отметил, что заявил, что «Приангарье цена за электроэнергию в три рубля, как в Бурятии, или в пять рублей, как Забайкалье, не устроит».
По мнению временно исполняющего обязанности губернатора области, регион имеет достаточно ресурсов для того, чтобы — в том числе на федеральном уровне — защитить те тарифы, которые в области установлены, и общий тренд на выравнивание тарифов в России не коснется Иркутской области. Люди не хотят увеличивать свои расходы на электроэнергию.
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