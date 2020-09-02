Иркутск, 2 сентября, 2020, 22:29 — ИА Регнум. Повышения тарифов на электроэнергию в Иркутской области не будет. Об этом сообщил журналистам временно исполняющий обязанности ио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, опровергнув тем самым слухи о повышении, которые распространяют в сети интернет.

Irkobl.ru Игорь Кобзев

«Неоднократно говорил и повторю: я не допущу выравнивания тарифов до среднего уровня по стране. Низкие тарифы в Иркутской области являются обоснованными. В регионе работают сразу четыре гидроэлектростанции. Себестоимость производимой электроэнергии очень низкая. Это не подарок судьбы, а заслуженная компенсация жителям. В том числе, за потерю пахотных земель при строительстве ГЭС, за ударный труд жителей, которые это все возводили. Не мы вводили такие тарифы, не нам их отбирать», — цитирует слова Игоря Кобзева сетевой издание «Иркутск сегодня».

Он также отметил, что заявил, что «Приангарье цена за электроэнергию в три рубля, как в Бурятии, или в пять рублей, как Забайкалье, не устроит».

По мнению временно исполняющего обязанности губернатора области, регион имеет достаточно ресурсов для того, чтобы — в том числе на федеральном уровне — защитить те тарифы, которые в области установлены, и общий тренд на выравнивание тарифов в России не коснется Иркутской области. Люди не хотят увеличивать свои расходы на электроэнергию.

«Тем более, это зачастую безальтернативный источник не только для освещения, но и для отопления. Поэтому огульные обвинения в разделении потребителей на категории, введение социальной нормы — отвергаю. Данный вопрос не рассматривается, для меня все люди равны», — подчеркнул Игорь Кобзев. Автор

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