Москва, 2 сентября, 2020, 22:28 — ИА Регнум. Следственный комитет предъявил официальные обвинения бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу в организации убийства предпринимателя Евгения Зори. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Khabkrai.ru Сергей Фургал

Напомним, что ещё в 2004 году уголовное производство против Фургала по обвинениям в организации убийства Зори было прекращено за неимением доказательств. Однако теперь были получены новые данные, которые доказывают вину Фургала. СК просит отменить постановление о прекращении уголовного дела. Суд первой инстанции ходатайство удовлетворил.

Стоит отметить, что Фургал также подозревается в организации убийства бизнесмена Олега Булатова и покушении на Александра Смольского.

Сам Фургал свою вину ни по одному эпизоду не признает.