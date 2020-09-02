Пекин, 2 сентября, 2020, 22:24 — ИА Регнум. Масштабная акция протеста прошла на севере Китая в регионе Внутренняя Монголия, пишет The Guardian.

Nathan Keirn Протест

Мероприятие, в котором приняли участие несколько тысяч человек, было организовано этническими монголами, проживающими в Китае.

Монголы возмущены тем, что китайские власти решили ввести новый образовательный стандарт, чтобы ряд предметов, ранее преподаваемых на монгольском языке для этнических монголов, теперь изучался на китайском языке.

Напомним, китайцы составляют основное население Внутренней Монголии (порядка 80%), однако этнических монголов в регионе проживает более 17%. Пекин начал переводить на китайский язык преподавание трёх основных предметов — политологии, истории и литературы.