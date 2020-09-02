Москва, 2 сентября, 2020, 22:21 — ИА Регнум. Курс рубля по отношению к доллару и евро резко упал в среду, 2 сентября, на фоне утверждений правительства ФРГ о якобы отравлении российского блогера Алексея Навального нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Эдвард Мунк. Крик. 1893

По состоянию на 21:57 мск курс доллара поднялся на 1 рубль 83 копейки относительно уровня закрытия предыдущих торгов и достиг 75,41 рубля.

Тем временем евро подорожал на 1 рубль 49 копеек — до 89,15 рубля.

Аналитики обращают внимание, что это максимальные дневные потери российской валюты с апреля 2020 года. Отмечается, что помимо новостей из Германии на курс рубля также негативно повлиял переход рынка нефти к падению во второй половине дня.