Вашингтон, 2 сентября, 2020, 22:18 — ИА Регнум. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США не опубликовало доклад разведки, предупреждавший правоохранительные органы США о российских планах распространения утверждений о нездоровой психике кандидата в президенты Джо Байдена, сообщает 2 сентября телеканал ABC News.

DonkeyHotey Джозеф Байден. Карикатура

По утверждению телеканала, документ под названием «Россия, вероятно, будет влиять на выборы 2020 года клеветой о здоровье кандидатов США» поступил в министерство 7 июля, но некий чиновник рекомендовал придержать отправку доклада на рассмотрение руководства.

В качестве примеров такой клеветы приводится якобы российский интернет-ресурс, утверждавший, что несвязные речи Байдены вызваны старческой деменцией.

Стоит отметить, что представитель МВБ пояснил телеканалу, что документ не был распространен из-за того, что в нем не хватало фактов и доказательств.

В то же время представители штаба Байдена заявили, что «нападки» России на здоровье кандидата от демократов очень похожи на «постоянные нападки самого Трампа» и это свидетельствует об использовании одного и того же сценария «клеветы и лжи».